Vitor Pereira estreia-se com triunfo ao leme dos sauditas do Al Shabab

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador português Vítor Pereira estreou-se esta sexta-feira no comando do Al Shabab com um triunfo sobre o Damac (1-0), para a 20.ª jornada da Liga Saudita.

Em Khamis Mushait, perspetivava-se um empate sem golos, mas a expulsão do defesa Al Hawsawi no lado anfitrião, quando decorria o minuto 67, revelou-se crucial para a equipa do técnico português somar o segundo triunfo seguido na prova.

O internacional croata Rakitic, antigo jogador de Barcelona e Sevilha, foi o autor do único golo, aos 82 minutos.



Com este triunfo, o Al Shabab passa a somar 24 pontos, no 10.º posto de uma classificação liderada pelo Al Hilal, de Jorge Jesus, que tem 53.