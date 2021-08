Arbitragem motiva protesto do Palmeiras

O Palmeiras continua revoltado com o trabalho do árbitro Bruno Arleu de Araújo na derrota (0-2) frente ao líder Atlético Mineiro e prepara um protesto formal para enviar para a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira. O juiz exibiu o vermelho (por acumulação de amarelos) a Patrick de Paula e, depois, expulsou o técnico Abel Ferreira e o seu adjunto João Martins. O verdão considera que o juiz errou na análise do lance, em que o médio escorrega antes de chocar com Jair, e vão enviar imagens e documentos que demonstram que a ação não foi faltosa, exigindo a despenalização de Patrick de Paula.

No relatório, o árbitro explicou que exibiu o segundo amarelo “por o camisola 5 do Palmeiras ter atingido de forma temerária a perna do seu adversário”. No mesmo relatório, Bruno Arleu de Araújo escreveu que Abel Ferreira e João Martins foram expulsos “por terem protestado reiteradamente e acintosamente, com gestos e palavras contra a decisão da arbitragem”, mas acrescenta que “não foi possível identificar o que foi dito”. Algo incompreensível para o Palmeiras, que será orientado pelo adjunto Vítor Castanheira no jogo com o Cuiabá, no próximo domingo.