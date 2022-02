Palmeiras de Abel imparável

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu (1-0) o Santo André na 8ª jornada do Paulistão, tendo o golo solitário sido apontado por Raphael Veiga (34’) na conversão de um penálti (rematou para o meio da baliza). Mesmo com dois jogos a menos do que os rivais, devido à participação no Mundial de Clubes, o Verdão manteve o comando do Grupo C, com quatro pontos de vantagem sobre o Mirassol. O conjunto comandado por Abel Ferreira ainda não perdeu no campeonato estadual (5 vitórias e um empate), apresentando o melhor índice de aproveitamento da competição (88,8%).Abel Ferreira já começou, entretanto, a pensar na 1ª mão da Supertaça Sul-Americana (competição que o Verdão jamais conquistou), agendada para a madrugada de quinta-feira na Arena da Baixada em Curitiba. Vencedor das últimas duas edições da Taça Libertadores, o Palmeiras enfrentará o Athletico Paranaense, que conquistou a Taça Sul-Americana em 2021.