Paulo Sousa ganha vantagem mas exige mais

O campeonato estadual do Rio de Janeiro entrou na fase decisiva e o Flamengo, de Paulo Sousa, ganhou vantagem na meia-final com o Vasco da Gama ao vencer a 1ª mão por 1-0, no Maracanã. Um resultado curto depois de uma exibição pouco brilhante da turma rubronegra. "Enfrentamos um adversário que procurou defender, contra-atacar e buscar situações nas bolas paradas. Muitas vezes jogamos muito para trás e temos que superar essa pressão. É algo que temos que melhorar, sobretudo nos últimos minutos de jogo", admitiu o técnico português.

Protestos vascaínos

O único golo foi apontado por Gabigol, aos 41’, num penálti controverso (mão na bola) assinalado após intervenção do VAR. Um lance muito contestado pelos rivais. "Mais uma vez, o Vasco sente-se prejudicado. Vamos analisar friamente e ver quais as medidas a tomar. Pelo menos haverá um protesto", garantiu o líder vascaíno, Jorge Salgado.