Corinthians de Vítor Pereira nas 'meias' do Paulistão com ajuda de Moraes

O Corinthians, do técnico português Vítor Pereira, garantiu na quinta-feira um lugar nas meias-finais do Campeonato Paulista, ao bater o Guarani, no desempate por grandes penalidades (7-6), após a igualdade (1-1) no tempo regulamentar.

A equipa de Vítor Pereira chegou à vantagem aos 43 minutos, por Gil, mas, na segunda parte, o Guarani refez a igualdade por João Victor, aos 55.

Antes do desempate de penáltis, o técnico português estreou, aos 62 minutos, o avançado Júnior Moraes, jogador de origem brasileira e internacional ucraniano, que assinou pelo Corinthians após a invasão russa à Ucrânia.

Moraes marcou com sucesso uma das grandes penalidades que deixou o Corinthians nas 'meias' do campeonato Paulista, em que vai defrontar o São Paulo.