Vítor Pereira ganha poder

O Timão estreia-se amanhã no Brasileirão, frente ao Botafogo de Luís Castro, que ainda não sabe se estará no banco. A ‘papelada’ do técnico ainda não foi regularizada, ao invés da dos reforços Patrick de Paula, Oyama e Piazon, que receberam luz verde para ir a jogo.

O clima no Corinthians também está a ‘ferro e fogo’. Depois da equipa ter sido apertada pelos adeptos, Vítor Pereira recebeu um voto de confiança dos adeptos e da direção. Aliás, o técnico português viu o seu poder ser reforçado, tendo, a partir de agora, carta branca para afastar e colocar jogadores no mercado, independentemente do seu peso dentro do clube.