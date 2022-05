Timão ‘salvo’ por Mosquito

Líder destacado à entrada para esta 8ª jornada, o Corinthians não conseguiu melhor do que empate caseiro (1-1) com o América Mineiro. Aloísio (67’) adiantou os visitantes, mas um golo de Mosquito, aos 82’, acabou por evitar a derrota da equipa comandada por Vítor Pereira.Menos sorte teve Luís Castro. Na visita ao Coritiba, o Botafogo perdeu por 1-0 (golo de Igor Paixão, aos 29’) – foi a primeira derrota do português fora de casa – e o técnico admitiu as dificuldades no meio-campo. Ainda assim, segue a três pontos do topo.