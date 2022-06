Piazón deslocou o ombro na confusão no Beira-Rio

Luís Castro conseguiu uma das vitórias mais épicas da carreira ao serviço do Botafogo. A jogar com dez durante mais de 80 minutos, viu a sua equipa virar uma desvantagem de dois golos e vencer por 3-2 na casa do Internacional, com o golo da vitória a aparecer aos 90'+11! Após o remate vitorioso de Hugo, os jogadores das duas equipas envolveram-se em cenas de pancadaria no Beira-Rio. Lucas Piazón, ex-jogador de Rio Ave e Sp. Braga e agora ao serviço do Botafogo, provocou o banco do Internacional, mas deu-se mal: nas imagens televisivas vê-se o brasileiro a socar Cadorini, recebendo de imediato um murro de David. No meio de tanta confusão, acabou por deslocar o ombro. Os dois jogadores viram o cartão vermelho no final do jogo. Piazón, que descansou os adeptos nas redes sociais ao dizer que "o ombro já foi ao lugar", irá falhar assim o duelo frente ao Fluminense, por suspensão.

O jogo teve tanto de emocionante como de polémico. Aos 7 minutos, o central do Botafogo Philipe Sampaio viu o vermelho direto por suposta mão na bola na área, um lance duvidoso. O técnico luso foi expulso por protestos. "Foi um dos dias mais complexos da minha trajetória como treinador. O penálti foi inexistente. Fui expulso com o árbitro a 30 metros de mim, sem saber o motivo, sem ter uma simples palavra, uma simples explicação. A arbitragem devia ser sempre um agente pacificador e não potencializador de tudo o que há de mal no jogo", disse Luís Castro.

A noite acabou em festa com 100 adeptos a receberem a equipa no aeroporto no Rio de Janeiro, após a segunda vitória consecutiva no Brasileirão e que fez esquecer de vez a crise de resultados.