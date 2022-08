Botafogo, de Luís Castro, empata em casa com Ceará no Brasileirão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Botafogo empatou este sábadoem casa com o Ceará, na 21.ª jornada da Liga brasileira de futebol, com a formação orientada pelo técnico português Luís Castro a desperdiçar a vantagem obtida durante o primeiro tempo do encontro.

Logo aos nove minutos, o defesa argentino Victor Cuesta deu vantagem à formação carioca, após assistência do ex-Portimonense Lucas Fernandes, mas, na segunda parte, o colombiano Stiven Mendoza restabeleceu a igualdade e forçou o empate.

O Botafogo segue no 12.º lugar do Brasileirão, o último que dá acesso à Taça Sul-americana (a segunda principal competição continental, atrás da Taça Libertadores), ao passo que o adversário está na 14.ª posição, com os mesmos pontos.