Luís Castro olha só para cima

Luís Castro quer que o Botafogo dê um novo salto em frente depois de o ter conduzido ao 11º lugar em 2022, o ano de estreia do luso no Brasil e do regresso do histórico clube à Série A. “Devemos olhar para os oito primeiros lugares [a zona de acesso à Libertadores] da tabela. Para colocar o clube nesse caminho é necessário tomar um conjunto de decisões sobre as condições de trabalho e os jogadores do plantel. Se é preciso contratar cinco ou seis jogadores para chegar à Libertadores, então temos mesmo de os ir buscar. Caso contrário, fica difícil. Reforçar o grupo é fundamental!”, refere o treinador luso de 61 anos, que em 2023 disputará a Taça Sul-Americana.







O planeamento é o segredo do sucesso. “Os campeonatos ganham-se na altura do planeamento e não quando já estão em andamento. Já há equipas que têm tudo ‘montado’, então também precisamos de fazer isso agora”, sublinha Luís Castro.

O ano de 2022, esse, é considerado aceitável. “Falhámos um objetivo na última jornada, o acesso à Libertadores. Alcançámos outros dois, a permanência na Série A e a qualificação para a Sul-Americana. Não é excelente mas é aceitável. Gostaríamos de ter dado mais aos fãs...”