Botafogo paga salários em atraso

Tudo regularizado a nível salarial. O Botafogo finalizou 2022 sem qualquer dívida em relação ao grupo de trabalho treinado por Luís Castro. De acordo com o 'Globoesporte', o emblema do Rio de Janeiro ultrapassou o problema de ‘fluxo de caixa’e depositou na conta dos elementos do plantel o montante correspondente aos salários, ao 13º mês, ao subsídio de férias e aos direitos de imagem. O Fogão entrou assim em 2023 com a cabeça totalmente limpa, preparando-se já para a disputa do Cariocão. O emblema de Luís Castro irá estrear-se no dia 14, enfrentando em casa o Audax Angra.