Abel Ferreira espera reforços

O Palmeiras venceu (1-0) o Botafogo de Ribeirão Preto com um golo de Raphael Veiga na 2ª ronda do Paulistão. E Abel Ferreira admitiu que espera reforços para o meio campo: "Perdemos um jogador muito fluído, que era o Danilo. Antes de valorizar quem não está aqui, prefiro valorizar e exigir dos que estão aqui."Já no Cariocão, o Botafogo de Luís Castro impôs-se por 2-1 na visita ao Volta Redonda. No final, o técnico português disse que há muito a melhorar: "O que é normal é encontrar a melhor forma na 5ª ou 6ª semana da temporada, e não em poucos dias. Não estamos prontos hoje para competir, mas tivemos que competir porque somos obrigados."