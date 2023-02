Vítor Pereira pede paciência

Depois da derrota na Supertaça do Brasil frente ao Palmeiras, o Flamengo de Vítor Pereira sofreu novo revés ao perder nas meias-finais do Mundial de Clubes frente ao Al Hilal, aumentado o coro de críticas ao técnico português. Na antevisão ao jogo de hoje (15h30) de atribuição do 3º e 4º lugares, frente ao Al Ahly, Vítor Pereira pediu paciência. "Há insatisfação neste clube, acostumado a vitórias. Para ganhar no futuro, precisamos de melhorar. Mas é preciso dar tempo ao tempo. Os resultados são fundamentais porque consolidar as coisas a ganhar é muito mais fácil. Mas a equipa está unida", garantiu.

Terminado o Mundial de Clubes, Vítor Pereira tem nova oportunidade de vencer o primeiro título ao serviço do novo clube. O Flamengo joga no final do mês, a duas mãos, a Supertaça Sul-Americana frente aos equatorianos do Independiente del Valle.