Bragantino de Pedro Caixinha impede Atlético Mineiro de ser 'vice' no Brasil

O Bragantino, orientado pelo treinador português Pedro Caixinha, conseguiu no sábado um empate (1-1) no reduto do Atlético Mineiro, impedindo os campeões de 2021 de ascenderem provisoriamente ao segundo lugar do campeonato brasileiro de futebol, à 10.ª jornada.A formação da casa adiantou-se no marcador aos 17 minutos, por intermédio de Paulinho, mas, ainda na primeira parte, aos 35, o 'onze' de Caixinha chegou à igualdade, graças a um golo de Eduardo Sascha, aos 35.

Com este resultado, o Atlético de Mineiro isolou-se no terceiro lugar, com 18 pontos, mas não conseguiu ultrapassar o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, segundo, com 19, menos dois do que os 21 do líder Botafogo, de Luís Castro.

Por seu lado, o Bragantino segue, provisoriamente, no grupo dos nonos classificados, com 14 pontos, no qual também está o Cruzeiro, de Pepa, que empatou a dois golos no reduto do Bahia, de Renato Paiva, num duelo entre técnicos lusos.

Os anfitriões marcaram primeiro, aos 18 minutos, por Kayky, mas os forasteiros deram a volta, com tentos do ex-Famalicão Bruno Rodrigues, aos 30, e de Wesley, aos 45+1, antes de Arthur Sales estabelecer o 2-2 final, aos 66.

O Bahia saltou, à condição, para o 15.º posto, com nove pontos.

Por seu lado, o Cuiabá, de António Oliveira, filho do ex-jogador e treinador do Benfica Toni, também somou um empate, a um golo, no reduto do Corinthians.

O avançado Deyverson, ex-jogador de Benfica B e BSAD, adiantou o Cuiabá, 13.º, com 12 pontos, aos 55 minutos, mas, aos 81, o Corinthians, 16.º, com nove, chegou ao empate, graças a um golo do suplente Oliveira Ruan.