Bahia perde com o Grémio

O Bahia de Renato Paiva perdeu (1-2) em Salvador com o Grémio em jogo respeitante à 13ª jornada do Brasileirão. Mingotti (20’) fez o golo da equipa do treinador luso, que foi superada pelos remates de Cristaldo (9’) e Gustavo Martins (90’+5), estando provisoriamente no 15º lugar com 12 pontos. O Grémio (26 pts) manteve o 2º lugar e a distância para o mais direto perseguidor, o Flamengo (25 pts), que derrotou (2-0) o Fortaleza no Rio de Janeiro. Agora sem Luís Castro, o líder Botafogo (30 pts) recebe esta noite o Vasco da Gama, enquanto o Palmeiras de Abel (22 pts) visita o Athletico-PR.