Góias, de Armando Evangelista, perde com último classificado do Brasileirão

O Góias, do treinador português Armando Evangelista, perdeu na segunda-feira em casa com o lanterna-vermelha Coritiba, por 2-1, em jogo que encerrou a 13.ª jornada do campeonato brasileiro.

A equipa de Goiânia, que se mantém em 17.º lugar, em zona de descida, chegou ao intervalo a perder por 2-0, com golos de Alef Manga, aos 28 minutos - num erro do guarda-redes Tadeu -, e Kuscevic, aos 43, tendo reduzido por Dodô, aos 69.

"Não podemos ser camaleões. Fazer as coisas muito bem hoje e não o fazer amanhã. Mas olho o jogo de hoje e, mesmo não gostando do resultado, vi coisas que me agradaram", disse no final o técnico português, após a derrota diante do último classificado.

O Brasileirão é liderado pelo Botafogo, seguido pelo Grémio e Flamengo, enquanto o campeão Palmeiras, treinado pelo também português Abel Ferreira, segue em quarto lugar, a 10 pontos do líder e em igualdade pontual com o Bragantino, de Pedro Caixinha.