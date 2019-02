A linha ténue entre o lixo e o luxo

O talento não olha a meios nem a circunstâncias. Prova disso mesmo é Ivanildo da Silva, um jovem brasileiro de 15 anos, filho de um lixeiro e de uma vendedora ambulante, que vai ter a oportunidade de passar um ano no Orlando City - que recentemente contratou Nani (ex-Sporting) -, clube da MLS, nos Estados Unidos.

Este ‘conto de fadas’ começou quando Leandro Velozo, pai de Ivanildo, após uma recolha de ‘lixo’, encontrou um par de chuteiras e ofereceu ao seu filho. "Quando o meu pai me deu as chuteiras, fiquei muito feliz. Dá-me um aperto no coração porque foram as primeiras", recordou Ivanildo em entrevista à GloboEsporte.

Leandro, pai de Ivanildo, mal sabia que um par de ‘sapatilhas com pitões’ poderia mudar a vida do seu primogénito desta forma. "São algo simples na vida. Qualquer criança quer ter umas, mas eu não sabia que umas chuteiras encontradas no lixo poderiam tornar isto possível para o meu filho", afirmou. O jovem brasileiro treinava-se num projeto social, na capital federal, e foi através de um professor seu que dá aulas no Orlando City que viu o seu sonho tornar-se realidade, ao ser inscrito num torneio organizado pelo clube. "Ele [Ivanildo] ficou na minha cabeça. Joga com muita paixão e diverte-se em campo. Chamou-me logo a atenção", confessou Mike Potempa, diretor da formação do Orlando City. Esta é mais uma prova de que com vontade e talento, podemos alcançar o nosso sonho.