Com doença incapacitante e quase paralisado, nada trava treinador do 'Barcelona do Brasil'

A história, contada pelo Globoesportes, chega-nos do Brasil e é comovente. Fábio Correia de Melo sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa altamente incapacitante que afeta o sistema nervoso, provocando paralisia, mas mantém-se ativo no clube que ajudou a criar e do qual é treinador e presidente - o Barcelona de Poá.Fábio chega ao campo pelado de carro, conduzido por familiares, e à sua espera tem uma poltrona colocada momentos antes junto à linha lateral pelos jogadores. São eles quem o retiram da viatura e o sentam na cadeira onde pouco depois vai comandar o jogo ou o treino.Os jogadores colocam-se ao seu redor, um deles ouve e explica aos restantes o que o mister quer. É ele quem faz as convocatórias, decide quem integra o onze e define o esquema tático. Todos os domingos há jogo e Fábio tem tudo preparado. Até atualiza o site da equipa, escrevendo com os pés..."O Fábio foi um grande jogador, era médio e fez muitos golos neste campo", recorda José Ricardo César, seu adjunto.No Barcelona de Poá tudo se parece com o Barcelona espanhol. O símbolo é o mesmo e as camisolas têm as mesmas cores. Tudo porque Fábio é um grande admirador do clube catalão. Diz que teve a equipa que mais gostou de ver jogar e quando criou o clube, com a intenção de "reunir a garotada do bairro", nem hesitou no nome.Ainda hoje Fábio recorda essa equipa do Barcelona. "Ronaldinho, Deco, Belleti, Puyol, Xavi, Iniesta...", enumera, com dificuldade."Isto ajuda-me, a minha mente trabalha. Temos de aceitar esta situação e lutar", diz Fábio ao repórter da Globo. "Não estou no futebol por dinheiro, mas por amor."O jornalista desafia-o a responder a algumas perguntas rápidas, combinando sinais para responder 'sim' e 'não' com os olhos:- Cristiano Ronaldo é melhor do que Messi?- Não.- Maradona foi melhor do que Messi?- Não.- Pelé foi melhor do que Messi?- Sim.- Modric mereceu ser o melhor do mundo este ano?- Não.- Messi merecia ser o melhor do mundo este ano?- Não.- Cristiano Ronaldo merecia ser o melhor do Mundo este ano?- Sim.