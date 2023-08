A primeira lista de Fernando Diniz na seleção brasileira

Fernando Diniz anunciou ontem a primeira lista de convocados como selecionador interino do Brasil. O técnico do Fluminense, recorde-se, vai assumir a canarinha até ao verão de 2024, altura em que a Confederação Brasileira de Futebol conta apresentar Carlo Ancelotti como novo timoneiro do escrete. Selecionou 23 nomes para a receção à Bolívia (8 de setembro) e visita ao Peru (12), a contar para as duas jornadas inaugurais da qualificação sul-americana para o Mundial’2026. Eis a lista.

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City) e Bento (Athletico Paranaense)





: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Gabriel Magalhães (Arsenal), Roger Ibañez (Al Ahli), Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Marselha): André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Man. United), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras): Antony (Man. United), Martinelli (Arsenal), Neymar (Al Hilal), Richarlison (Tottenham), Vinícius Junior (Real Madrid), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Rodrygo (Real Madrid)