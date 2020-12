Abel após derrota do Palmeiras: «Temos que aprender com o que se passou aqui»

O Palmeiras orientado por Abel Ferreira saiu derrotado da deslocação ao reduto do Internacional, no sábado, por 2-0, com o treinador português a considerar que o adversário soube gerir o ritmo de jogo a seu favor.





"Não queríamos perder. Entramos em todos os jogos para ganhar. Temos alguns jogadores com limitações físicas. Mas não foi pelas escolhas que ganhamos ou perdemos. Faltou melhor definição no último terço, no cruzamento e na finalização. Mas mais que tudo, a eficácia neste tipo de jogos faz a diferença. Lutamos, mas o adversário, através da experiência que tem, geriu o jogo, deixou um ritmo lento. Temos que aprender com o que se passou hoje aqui", afirmou."A primeira coisa a perceber é que temos que ser sempre humildes, que temos que entrar com um ritmo forte nos jogos. A segunda é que defrontámos uma equipa com qualidade individual e que jogou bem, administraram o ritmo de jogo."Abel quer ver a sua equipa focada, direcionando atenções já para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira frente ao América-MG: " Jogo importante para nós, é uma equipa muito organizada, que eliminou o Inter, o Corinthians. É uma equipa que sabe o que faz, não está nas meias-finais por acaso. Temos que respeitar 100% o nosso adversário, mas somos o Palmeiras e queremos passar", afirmou.