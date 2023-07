Abel arrisca castigo pesado: 4... a 22 jogos de suspensão

Abel Ferreira enfrenta esta segunda-feira novo julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva brasileiro e, caso seja considerado culpado, arrisca entre 4... a 22 jogos de suspensão. O português terá de responder em dois processos.O primeiro, referente à expulsão num jogo da Taça frente ao Fortaleza, onde é acusado de "desrespeito à equipa de arbitragem", arriscando entre 1 a 6 jogos de castigo. O outro refere-se ao conflito com Calleri, avançado do São Paulo, num dérbi para o campeonato. Aí, será julgado por "participação em rixa " (pode ser punido com 2 a 10 jogos) e "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" (pode valer entre 1 a 6 jogos).