Abel arrisca falhar a final da Copa do Brasil

Abel Ferreira corre o risco de falhar a final da Taça do Brasil, disputada a duas mãos frente ao Grémio, já que o treinador do Palmeiras vai ser julgado na segunda-feira pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva. Em causa está a expulsão nos ‘quartos’, diante do Ceará por ter protestado com o árbitro. "Vai-te f..., vai levar no c... Vem ver, que não foi nada", terá dito o técnico, citado pelo juiz da partida, Bráulio Silva. O português pode ser punido até seis partidas.

Ontem, foi sorteado que a primeira mão da final será em Porto Alegre, a 11 de fevereiro, pelo que o Palmeiras tem o fator casa a seu favor, no dia 17. No entanto, Abel relativiza. " Já disse qual é a sensação de assistir a jogos sem público. É como comer picanha sem sal", comparou, após o sorteio. Antes, a 30 de janeiro, o Palmeiras tem a final da Libertadores, frente ao Santos. Essa sobrecarga é analisada pela positiva. "É duro, mas prefiro estar lá do que ver no sofá. Já fiz mais jogos aqui do que em seis meses na Europa", recordou. As duas equipas já receberam os 3,4 milhões de euros relativos ao prémio de vice-campeão. Quem ganhar encaixa mais cinco milhões. O Palmeiras recebe o Grémio também esta madrugada, mas a contar para o Brasileirão.