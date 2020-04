Abel Braga elogia Jesus e Jesualdo

Antecessor de Jorge Jesus no Flamengo, Abel Braga elogiou o técnico português, em entrevista ao Canal 11. “Não se pode discutir a qualidade do Jorge Jesus. Sempre fez um bom trabalho, especialmente no Benfica e depois no Sporting. Antes de ele chegar, o Flamengo não jogava esse futebol tão brilhante, vistoso e extremamente ofensivo. Isso é mérito dele”. E também destacou Jesualdo Ferreira, “uma das pessoas mais queridas” que conheceu na passagem por Portugal: “Estou extremamente feliz pela campanha que está a fazer no Santos.”