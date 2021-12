Abel Braga está de regresso ao Fluminense

O Fluminense oficializou a contratação de Abel Braga naquela que será quarta passagem pela formação tricolor. O treinador brasileiro, de 69 anos, foi duas vezes campeão carioca e campeão brasileiro e orientou o 'Flu' em 328 partidas, indo agora suceder a Marcão no banco. Também foi no Fluminense que começou a carreira mas a de jogador, ali alinhando entre 1971 e 1975.A primeira passagem como treinador da equipa carioca sucedeu em 2005. Braga tem uma vasta experiência a orientar equipas, até no continente europeu, onde se estreou... no Rio Ave. Em 1985/86, comandou os vilacondenses mas não se ficou por aí, tendo estado no banco de Famalicão, Belenenses e V. Setúbal.