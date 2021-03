Abel Braga: «Jorge Jesus tentou almoçar comigo e eu disse 'não vou'»

Em maio de 2019 Abel Braga deixou o comando técnico do Flamengo e foi substituído por Jorge Jesus que, até ao final desse ano, acabaria por conduzir o clube carioca à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores. O experiente técnico brasileiro, que atualmente comanda o Internacional, concedeu uma entrevista ao canal de Alê Oliveira, no Youtube, onde deixou elogios ao português e revelou ter recusado um convite por parte de JJ para almoçar.





"O Jorge Jesus fez um trabalho fantástico, não adianta negar. Não foi correta a forma como saiu [do Flamengo], não precisava de fazê-lo assim. Tal como acho que, quando entrou, podia pegar no telefone e ligar-me. Ele depois tentou almoçar comigo. Nunca me convidou em Portugal, onde passei anos e meio. Eu respondi: 'não vou'. Agora está a passar um momento difícil no Benfica, que gastou muito em contratações. Mas é um grande treinador, não tenham dúvidas", afirmo.Abel Braga defendeu ainda ter deixado um grande trabalho feito no Flamengo que permitiu a Jesus ter sucesso. "O Flamengo tinha uma equipa montada, a verdade é essa. Quando saiu o Cuéllar, foi quando eu saí. Depois vieram Rafinha, Pablo Marí, Filipe Luis e Gerson. O mais criticado era o Arão, que recuou um bocadinho. O Gerson era mais extremo, agora está brilhante como médio-centro, e isso é um mérito de Jesus. Ninguém pode discutir o trabalho. Mas nem sempre as coisas correm bem e depois acham que estás ultrapassado por causa da idade. Dizem muitas coisas erradas por aí", justificou.O técnico brasileiro analisou ainda o percurso recente de Jorge Jesus no futebol português. "O conceito dele não é mau. Fez um trabalho muito bom no Benfica. Mas a Champions, que é a Libertadores cá, não ganhou. No Sporting as coisas não correram tão bem. Não acredito que tenha passado um momento tão bom como no Flamengo, que foi excecional", concluiu Abel Braga.