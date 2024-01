Abel cede empate no último suspiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou (1-1) contra o Novorizontino, para a 1ª jornada do Paulistão. Raphael Veiga inaugurou o marcador (62’) para o Verdão. O balde de água fria surgiu no último suspiro, quando o Novorizontino empatou por Willian Farias (90’+6).





"Foi um jogo difícil, num campo difícil, com muito calor. O adversário foi uma equipa muito bem organizada, com duas semanas a mais de trabalho em relação a nós", referiu Abel Ferreira no final.

O Boavista SC, de Filipe Cândido, também não foi além de um empate (2-2), desta vez, diante do Volta Redonda, a contar para a 2ª jornada do Cariocão.