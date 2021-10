Abel dá-se mal com a Juventude

O Palmeiras voltou a marcar passo no Brasileirão. Depois de dois empates na Taça Libertadores – suficientes para atingir a final da competição pelo segunda vez consecutiva – e uma derrota pelo meio com o Corinthians no campeonato, a equipa de Abel Ferreira empatou (1-1) com o Juventude, na 23ª jornada. O Verdão segurou o 2º lugar, mas ficou mais longe do líder Atlético-MG e já tem o Flamengo a morder-lhe os calcanhares.

O jogo começou logo mal para o português, pois Guilherme Castilho deixou o Juventude em vantagem aos 6’. Danilo empatou aos 29’, mas, apesar da pressão na segunda parte – Scarpa atirou ao poste, de livre –, o resultado não se alterou.

O Flamengo aproveitou e venceu (3-0) o Athletico-PR. Depois de se qualificar para a final da Taça Libertadores – onde vai defrontar o Palmeiras –, o rubro-negro ‘despachou’ rapidamente a ex-equipa de António Oliveira. Everton Ribeiro marcou logo aos 5 minutos, Bruno Henrique fez o 2-0 aos 10’ e Andreas Pereira assinou o terceiro aos 45’. Tudo resolvido antes do intervalo. Na liderança continua o Atlético Mineiro, com mais uma bela exibição de Hulk. Melhor artilheiro da equipa no campeonato (8 golos), o ex-FC Porto chegou aos 50 jogos pelos mineiros e festejou a marca com uma assistência para o golo de Keno, decisivo no triunfo (1-0) sobre o Internacional.