Abel: «Digo sempre aos meus jogadores 'jogas para c…' mas também gosto de ouvir um 'Tu treina para c…'»

Abel Ferreira faz a capa da 'GQ Brasil' deste mês e, sem papas na língua, fala da experiência que vive no Palmeiras e da família... longe.





O mistério acabou: Abel Ferreira, o homem à frente do @Palmeiras é a nossa capa da #GQAbril. pic.twitter.com/QNp61YDuvs — GQ Brasil (@GQBrasil) April 13, 2021

"Quando desembarquei no Brasil, avaliei que ganharia tudo se morasse no Centro de Treinos (CT) do Palmeiras: conhecimento profundo do clube, além de ter companhia o tempo todo. Às vezes, por volta das 23h30, dou uma volta com os seguranças do clube, que fazem a ronda pelo CT, para relaxar um bocadinho, ver as estrelas quando há. Ou seja, não me ia faltar nada. Ter o quarto limpo e a cama feita todos os dias: o que mais poderia querer? Modéstia à parte, cozinho, mas não sou bom cozinheiro. Nos primeiros dias, ficámos num hotel, que seria pago pelo clube, mas disse que não seria preciso. Disse que eu e meus adjuntos passaríamos a viver no CT. As pessoas dizem que sou maluco. Maluco? De dois em dois dias estamos a competir. E outra, se eu chegar do CT às duas da manhã, vou fazer o quê em casa? Não vai ter ninguém lá", afirmou o técnico que fez a produção fotográfica para a revista em Portugal, naquela que foi a primeira vez em 15 meses que o técnico dormiu em casa."É duro quando a tua mulher te pergunta qual o valor em dinheiro de ver as tuas filhas crescerem. É difícil explicar que existem duas paixões dentro de ti", afirmou.Em cinco meses a orientar o Palmeiras, o treinador português sublinha que a troca de elogios é uma constante no ambiente do clube brasileiro."Li algures que nós gostamos que as pessoas nos elogiem. Digo sempre aos meus jogadores: 'Jogas para c…'. Mas também gosto de ouvir um Veiga, um Felipe Melo, um Weverton a passar por mim e a dizer: 'Tu treina para c…'. Às vezes nós queremos que os outros digam o que nós não dizemos".