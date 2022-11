Abel e a hipótese de treinar a seleção brasileira: «Se a minha avó, se tivesse o Ronaldo, se fôssemos ao Mundial...»

Abel Ferreira sagrou-se campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2022 e o seu nome tem sido insistentemente apontado como possibilidade para render Tite a seguir ao Mundial do Qatar, já que o atual selecionador já comunicou que não irá permanecer no cargo para lá de dezembro. Esta segunda-feira voltou a responder à questão."Eu entendo essa pergunta. O futebol ensinou-me a não viver com o se. Se a minha avó, se o meu avô, se o meu tio, se eu tivesse o Cristiano Ronaldo, se a Leila [n.d.r. presidente do Palmeiras] contratasse, se fôssemos ao Mundial... Eu não vivo com se, eu vivo com o aqui e o agora, vivo com o presente", garantiu o técnico português citado pelo 'Globo Esporte'.Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e reforçou a resposta a uma pergunta várias vezes formulada. "A imprensa já me ouviu dizer isso muitas vezes. O aqui e o agora é o Palmeiras. É só isso que tenho a dizer porque é a realidade, é assim que gosto de viver a minha vida", declarou o treinador de 43 anos.