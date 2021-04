Abel esconde o jogo em busca de mais um título

Desde que chegou ao Palmeiras em novembro de 2020, Abel Ferreira já conquistou uma Libertadores, bem como uma Taça do Brasil, e hoje tentará aumentar o número de títulos. O Verdão enfrenta o Flamengo, vencedor do Brasileirão, em Brasília e o técnico luso perspetivou um "duelo equilibrado". De resto, na antevisão, Abel tentou não abrir muito o jogo do Palmeiras.

"Temos de defender melhor e atacar melhor. Essa é a receita. Temos algumas dúvidas e este jogo surge no meio da Supertaça sul-americana. Não temos o Luiz Adriano, que ainda está a cumprir quarentena por estar com Covid-19, e o Gabriel Menino voltou agora de lesão... Mas vamos apresentar uma equipa competitiva", vincou o treinador, de 42 anos, que perdeu na única partida que realizou com o Flamengo no último ano.

Do lado do rubro-negro, o técnico Rogério Ceni recusou qualquer favoritismo. "Numa final é sempre 50/50", sublinhou.

Bolsonaro recebe presidentes

Antes do duelo de hoje, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esteve reunido com os líderes de ambas as equipas, Rodolfo Landim (Flamengo) e Maurício Galiotte (Palmeiras). O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, em Brasília, e contou também com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo.