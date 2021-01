Abel: «Estamos a montar um puzzle desde que cheguei ao Palmeiras e hoje falta a última peça»

À chegada ao Maracanã onde esta noite (20 horas) vai disputar a final da Taça Libertadores frente ao Santos com o 'seu' Palmeiras, Abel Ferreira deu conta do seu otimismo.





"É um jogo que nos traz muita energia, onde todos os treinadores e jogadores do mundo gostariam de estar. Somos uns privilegiados por ter esta oportunidade. Estamos confiantes, tranquilos e com a certeza absoluta do que fazer dentro de campo. É um jogo, um desafio e quem participa nele tem de o encontrar como tal", afirmou o treinador português.E prosseguiu: "Acredito que é o trabalho que nos leva ao sucesso, estamos preparados para este jogo. O nosso propósito é levantar o troféu. Fomos montando um puzzle desde que cheguei ao Palmeiras e hoje falta a última peça. Vamos jogar para vencer até ao último segundo".Siga AQUI o direto do jogo