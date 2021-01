Abel explica razão para convocar Felipe Melo mesmo sem condições de jogar: «Esta é a verdade»

A convocatória de Felipe Melo para o duelo do Palmeiras com o Corinthians surpreendeu quem acompanha o clube brasileiro, mas depois da goleada, e sem que o futebolista tenha saído do banco, Abel Ferreira explicou a importância do médio na convocatória.





"O Felipe Melo tem tido uma recuperação muito rápida, mas está longe de nos poder ajudar dentro de campo. Esta é a verdade, e a verdade tem de ser dita. Mas ele pode nos ajudar e muito fora de campo, como tem feito. E é nisso que conto com ele. Quem está a jogar, está muito bem: Danilo, Zé, Veiga, Patrick, Emerson... Estão muito bem. O Felipe vem de uma paragem longa. Para adquirir ritmo competitivo é muito difícil. Mas sabe que nos pode ajudar de outra maneira, e foi por isso que o convoquei. Ele não está minimamente em condições de nos ajudar dentro de campo", assumiu o treinador português do Palmeiras."Não conto só com quem está a jogar. Seria muito fácil trazer mais um jovem da formação, mas ele é um elemento fundamental desta equipa e chegou a vez de ele nos ajudar desta maneira. O grupo conta com ele. Ele sabe o que eu e o grupo queremos", afirmou Abel, exemploficando: "no intervalo do jogo do River, ele foi um verdadeiro guerreiro que deu aquilo que precisávamos. Ele sabe que pode ajudar, tem essa alma, experiência, o espírito guerreiro, uma força inacreditável. Temos de nos contagiar por ela. É um competidor nato. Ele tem essa força competitiva."