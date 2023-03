Abel faz vídeo para bebé especial

Pouco mais de dois anos bastaram a Abel Ferreira para se tornar um dos melhores treinadores da história do Palmeiras. O técnico português é um fenómeno de popularidade entre os fãs do verdão. Prova disso é a homenagem de Cristiane e Luan Nicolini, adeptos do Palmeiras que decidiram batizar o seu filho com o nome de Abel. A promessa feita pelo casal dependia da conquista da Libertadores em 2021, o que veio a acontecer, após triunfo diante do Flamengo. "Sugeri que se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores pelo segundo ano seguido eu daria o nome de Abel ao nosso filho", conta Luan ao ‘Globoesporte’.Ao saber da história, o técnico português enviou um vídeo ao casal a dar os parabéns. "Sou o Abel Ferreira e estou aqui para desejar felicidades. Espero que esteja tudo bem com a mãe, Cristiane, e também com o vosso filho. Espero que tenham pensado bem no nome. Mais do que isso, quero desejar-vos aos três uma vida muito feliz, de comunhão e muita alegria", disse o treinador que soma já seis títulos ao serviço do Palmeiras.