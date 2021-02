Abel Ferreira: «Tento portar-me bem mas hoje não tive um comportamento à altura»

O Palmeiras empatou na última noite a 1 golo com o São Paulo num jogo com arbitragem polémica de Leandro Vuaden. Abel Ferreira foi punido com o terceiro amarelo no campeonato brasileiro e no final pediu desculpa aos adeptos do seu clube.





"Sou um ser humano, como todos. Cometo meus erros, faço as minhas asneiras. Tento portar-me bem mas hoje não tive um comportamento à altura de um treinador do Palmeiras, que é ficar no banco e tranquilo, independentemente do que se passa dentro de campo. Sei que o futebol é de muitas emoções, mas tenho que corrigir isso", disse o treinador português, que chegou a acusar o árbitro de "estragar o jogo".Abel deixou elogios à sua equipa e lamentou o desfecho da partida: "Gostei muito do jogo que fizemos aqui. A haver um vencedor teríamos de ser nós pelo que lutámos, pelas oportunidades. Criámos mais do que o nosso adversário, mas infelizmente chegaram ao golo de penálti".