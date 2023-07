Abel Ferreira absolvido

Abel Ferreira foi absolvido no caso do conflito com o avançado Calleri, em pleno jogo com o São Paulo, e foi ainda punido com um jogo de suspensão pela expulsão frente ao Fortaleza.Como já cumpriu o castigo, o treinador português do Palmeiras poderá estar no banco frente ao São Paulo, na quinta-feira, na 2ª mão dos quartos de final da Taça do Brasil.