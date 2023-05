Abel Ferreira absolvido das ofensas ao árbitro no arranque do Brasileirão

Abel Ferreira foi esta terça-feira absolvido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na primeira parte da partida com o Cuiabá, na ronda inaugural do Brasileirão 2023. Em causa estavam palavras que o técnico português do Palmeiras tinha alegadamente dirigido à equipa de arbitragem, tendo na altura visto o cartão vermelho direto e um possível castigo que variava entre um a seis jogos de suspensão ou de 15 a 180 dias de afastamento.

Apesar de ver o cartão vermelho ser-lhe retirado, Abel Ferreira não marcará presença no banco do Palmeiras no clássico com o Santos, que se realiza no sábado, na Vila Belmiro. Isto porque no último fim de semana viu o terceiro cartão amarelo na competição, no empate frente ao Bragantino, orientado pelo compatriota Pedro Caixinha, e terá que cumprir um jogo de castigo.