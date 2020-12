Abel Ferreira: «Ainda não ganhamos nada, não sou muito de celebrar»

Há pouco tempo no Palmeiras, Abel Ferreira garantiu na última noite a primeira presença numa final à frente da equipa brasileira mas no final optou por um discurso cauteloso.





O Palmeiras bateu fora de portas o América Mineiro (0-2) na 2.ª mão das meias-finais da prova. Após o empate (1-1) do primeiro jogo, o Verdão deslocou-se a Belo Horizonte e, com golos de Luiz Adriano (69') e Roni (85'), garantiu a possibilidade de discutir a conquista da Taça do Brasil."Ainda não ganhamos nada. Eu não sou muito de celebrar. Vocês não vão me ver celebrar com euforia nem, quando perdermos, ficar muito triste. Porque sei que, no futebol e na vida, o caminho é seguir em frente, aconteça o que acontecer. Portanto, é valorizar, acima de tudo, o trabalho coletivo", disse o treinador português.