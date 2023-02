Abel Ferreira ajuda vítimas das cheias

A região de São Paulo, no Brasil, tem sido gravemente afetada com chuvas torrenciais – ontem já se registavam 48 mortos e pelo menos 57 desaparecidos – e o português Abel Ferreira, em conjunto com o Palmeiras, decidiu juntar-se ao esforço de apoio às vítimas. Assim, as receitas da camisola desenhada pelo técnico português e lançada em final de 2022 vão ser doadas. "Estou aqui para deixar uma mensagem de ajuda e solidariedade após tudo o que se passou. Eu e o clube vamos ajudar essa gente, porque todos somos um", sublinhou Abel através das redes sociais.

O Palmeiras avançou ainda com ações de recolha de alimentos, cobertores, produtos de higiene e roupas para entregar às pessoas mais atingidas pelas cheias. Para esse efeito foram instalados vários pontos do Allianz Parque no jogo da última madrugada com o RB Bragantino. "Num momento de tanto sofrimento, a forma que nós, Palmeiras, encontramos de ajudar é dar o melhor de nós para que possamos minimizar o sofrimento dessas famílias. Conto com vocês", concluiu Abel Ferreira.