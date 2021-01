Abel Ferreira após goleada do Palmeiras: «Jogue quem jogar a estrela é a equipa»

O Palmeiras levou a melhor sobre o Cronthians, por 4-0, e Abel Ferreira não podia estar mais satisfeito com a atuação da equipa. O treinador português, que já apurou o 'verdão' para a final da Taça Libertadores e para a final da Taça do Brasil, não se cansou de elogiar o coletivo.





"É sempre importante ver a equipa com um jogo coletivo muito forte. Eles conseguem perceber que, jogue quem jogar, a estrela é a equipa. A forma como competem vê-se em campo, jogue quem jogar. Isso agrada-me, mas não me satisfaz, porque não ganhámos nada", sublinhou Abel no final da partida.Depois, explicou que não faz gestão de jogadores porque todos os encontros são importantes. "Penso jogo a jogo. Não vou alterar a minha postura. Temos de fazer gestão de energia e jogar na máxima força. Os jogadores sabem e sentem que são todos importantes, que têm responsabilidades, que precisamos de todos. Isso deixa-me confiante. Jogue quem jogar, a equipa continua com uma ideia muito forte. Só é possível com união, força, crença. Gastamos energia naquilo que controlamos, que é jogar futebol e dar o nosso melhor na procura da vitória."