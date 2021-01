Abel Ferreira após triunfo sobre o Sport Recife: «Uma das vitórias mais saborosas»

O Palmeiras de Abel Ferreira continua em alta no Brasil. A poucos dias de disputar a segunda mão da meia-final da Taça Libertadores com o River Plante (quarta-feira, no primeiro jogo ganhou por 3-0), no Brasileirão a equipa ganhou ao Sport Recife, por 1-0.





O treinador português não escondeu a sua alegria. "Avançamos jogo a jogo, para manter a consistência de vitórias. Para mim, enquanto treinador, esta foi uma das vitórias mais saborosas", disse Abel no final.O Palmeiras jogou sem Matías Viña, Gustavo Gómez e Luiz Adriano, poupados para o importante jogo de quarta-feira, que pode dar o apuramento para a final da Libertadores. "Poupámos energias e jogámos com a equipa na máxima força. Esta é a mensagem: não há jogadores de primeira ou de segunda linha, mas sim jogadores do Palmeiras!"