Abel Ferreira após vitória na Libertadores: «Fomos fiéis aos nossos princípios»

A vitória na primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores, por 3-0, diante do River Plate, deixou o Palmeiras com um pé praticamente na final da prova, mas o treinador Abel Ferreira prefere adotar um discurso cauteloso.





"São 90 minutos que já estão feitos. Fizemos três golos aqui e é possível eles fazerem três golos na nossa casa. Agora é descansar os jogadores para preparar o jogo da segunda mão. Temos de estar alerta e fazer um grande e encontro", acrescentou Abel. "Fomos fiéis aos nossos princípios."

"Quero dar os parabéns aos meus jogadores porque conseguiram usar a parte mental ao nosso favor. Seguimos o plano e a estratégia. Enfrentámos uma das melhores equipes sul-americanas, com o melhor treinador do continente (está há cinco anos na equipa), com uma forma de jogar muito atrativa e difícil de marcar", começou por explicar o treinador português.