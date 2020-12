Abel Ferreira apura Palmeiras para a final da Taça do Brasil

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, garantiu esta madrugada a presença na final da Taça do Brasil com um triunfo fora de portas sobre o América Mineiro (0-2) na 2.ª mão das meias-finais da prova.





Após o empate (1-1) do primeiro jogo, o Verdão deslocou-se a Belo Horizonte e, com golos de Luiz Adriano (69') e Roni (85'), garantiu a possibilidade de discutir o troféu.O Palmeiras vai agora disputar a final com o Grémio, que também esta madrugada eliminou o São Paulo após um empate sem golos, valendo ao tricolor o triunfo (1-0) em casa na 1.ª mão.A final da Taça do Brasil será jogada a duas mãos, nos dias 3 e 10 de fevereiro.