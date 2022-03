Abel Ferreira ataca novo troféu

Nos 10 jogos oficiais realizados desde o início do ano, o Palmeiras de Abel Ferreira só perdeu um, e apenas no prolongamento, com o Chelsea, na final do Mundial de Clubes. De resto, foram seis vitórias e três empates, um deles na 1ª mão da Recopa Sul-Americana, frente ao Athlético Paranaense (2-2), há uma semana. A 2ª mão é já na próxima madrugada (00h30) e o técnico português vai procurar juntar mais um troféu ao palmarés. Caso o consiga tornar-se-á no treinador com mais conquistas internacionais pelo clube brasileiro – para já conta com duas Taças Libertadores, estando a par de Luiz Felipe Scolari, que venceu também uma Libertadores e a já extinta Copa Mercosul –, oferecendo ao Verdão um troféu que o emblema paulista nunca ganhou.

Capitão Gómez regressa

Depois do empate em Curitiba, Abel conta com um reforço de peso para a decisão desta noite. O central e capitão Gustavo Gómez superou a Covid-19, voltou aos treinos sem limitações na segunda-feira e poderá ser opção. “Fiquei triste por ter ficado fora do primeiro jogo, mas acontece. Graças a Deus, estou bem, estive assintomático, voltei a treinar e agora é trabalhar bem para o jogo”, salientou o defesa paraguaio. Gustavo Scarpa também recuperou de lesão e pode voltar à equipa, enquanto as únicas baixas são Luan e Gabriel Menino.