Abel Ferreira atira-se aos críticos e até cita Lewis Hamilton

O Palmeiras obteve um resultado confortável no Paraguai, na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores, mas Abel Ferreira não esquece as críticas que foram feitas à equipa depois do empate com o Avaí (2-2) e pede mais compreensão por parte dos adeptos."Quero dizer que este jogo começou a ser ganho no encontro contra o Avaí, porque o treinador do Palmeiras acredita em todos os seus jogadores. O treinador do Palmeiras pede a todos os seus adeptos e agradece a todos aqueles que apoiam os nossos jogadores em todos os momentos, nas vitórias e nas derrotas. Em nome do grupo, agradeço também a todos os que nos apoiam só nas vitórias e também àqueles que nos criticam", disse o técnico português, citado pela imprensa brasileira.E prosseguiu, citando Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Mercedes: "É isso que é ser palmeirense, pertencer à família palmeirense. Quem critica não lhe corre nas veias o que é ser palmeirense. Quando criticamos o nosso clube ou os nossos jogadores, estamos a criticar isto que está aqui [aponta para o símbolo do Palmeiras]. Não somos perfeitos, vamos errar muitas vezes, mas também vamos dar muitas alegrias, como temos dado. Como diz o Hamilton, é preciso mudar mentalidades", acrescentou.