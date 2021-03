Abel Ferreira condecorado pelo Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entrega hoje a Ordem do Infante D. Henrique a Abel Ferreira, vencedor da Taça Libertadores e da Taça do Brasil pelo Palmeiras. Em entrevista, o técnico sublinhou que o futebol deve manter-se ativo no Brasil. "Sei que os jogadores estão mais seguros a jogar. Se os meter em casa eles vão sair. Unidade foi a palavra que sustentou os títulos que vieram atrás do nosso sucesso."