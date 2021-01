Abel Ferreira corre risco de falhar presença na final da Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira entra na madrugada desta quarta-feira em campo frente ao River Plate na luta por um lugar na final da Libertadores. Contudo, apesar da confortável vantagem (3-0) conquistada na Argentina no encontro da primeira mão, o treinador português corre o risco de não conseguir marcar presença no próximo dia 30, no Maracaná, devido a... cartões amarelos.

Abel Ferreira já foi admoestado com dois cartões amarelos na fase a eliminar da Libertadores (Libertad e River Plate) e caso veja a terceira cartolina diante dos argentinos não poderá orientar a equipa (em caso de qualificação) no decisivo encontro.