Abel Ferreira critica a defesa do Palmeiras: «Os números são claros como água»

Abel Ferreira passou a ser o treinador do Palmeiras com mais jogos (36) disputados no Allianz Parque, a casa do Verdão nos últimos sete anos. Mas o recorde ficou marcado por mais um tropeção da equipa. Quatro dias depois da qualificação para a final da Libertadores, o Palmeiras empatou (1-1) com o Juventude, ficou a 10 pontos do líder Atlético-MG e o português não gostou do comportamento defensivo. "Os números são claros como água. Temos média de golos sofridos de equipa de despromoção. Não me venham falar em ‘retranqueiro’ [jogar sempre à defesa]. Temos de melhorar o compromisso coletivo defensivamente. É o que esta equipa te m na Libertadores. O futebolista brasileiro joga 50 por cento com a bola, faltam os outros 50 por cento. Quando falo da equipa, sou parte dela, quando critico, critico o treinador", analisou Abel.