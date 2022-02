Abel Ferreira cumpre hoje o jogo 100 pelo Palmeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abel Ferreira cumprirá esta quarta-feira, no duelo entre Ferroviária e Palmeiras, a contar para a sétima jornada do Paulistão, o jogo número 100 ao comando da equipa técnica do Verdão.

Este é um registo que, no entanto, já foi ultrapassado pelos restantes membros da equipa técnica liderada por Abel Ferreira, uma vez que o treinador esteve por 13 ocasiões afastado do banco da equipa, devido a Covid-19, castigos ou até mesmo por férias. Nesses embates, foram os adjuntos João Martins e Vítor Castanheira quem assumiu o comando do Palmeiras.

Sob o comando de Abel Ferreira, nas 99 vezes que o português orientou a equipa desde o banco, o Palmeiras registou um total de 54 vitórias, 18 empates e 27 derrotas, tendo marcado 153 golos e sofrido 85.