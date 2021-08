Abel Ferreira descontente com expulsão: «Auxiliar quis ser o protagonista do jogo»

O Palmeiras, equipa comandada pelo português Abel Ferreira, sofreu este sábado uma derrota por 2-0, frente ao Atlético Mineiro, num jogo marcado pela expulsão de um Patrick de Paula e do treinador do verdão.





No final do jogo, o treinado luso mostrou-se descontente com os erros da equipa de arbitragem que, na sua opinião, influenciaram drasticamente o decorrer do jogo: "O jogo tinha tudo para ser um grande espectáculo. Trabalhámos muito, planeámos muito bem este jogo, tínhamos uma estratégia bem definida com 11 jogadores e cinco substituições para podermos acelerar o jogo no final, mas infelizmente hoje houve uma equipa em campo que não esteve à altura das outras duas e por incrível que pareça não foi o árbitro, o Bruno. Foi o assistente, o senhor Rodrigo Correa. O árbitro da partida tinha tomado uma boa decisão em não dar amarelo ao Patrick, mas não sei porquê o 'bandeira' a 40 ou 50 metros, é ele quem dá instruções ao senhor Bruno para expulsar o Patrick de Paula"."As imagens são claras, o Patrick de Paula não toca no jogador adversário. O problema não foi só esse. Este mesmo senhor, Rodrigo Correa, expulsou-me, também. Não estava satisfeito a ficar a 40, 50 metros quando o árbitro decidiu bem em deixar seguir. O assistente fez questão de expulsar o Patrick e no momento seguinte expulsar o treinador. E digo mais: o árbitro percebeu que errou e errou feio. E pediu desculpa aos nossos jogadores. Mas agora não adianta, pois há muita coisa em jogo, dinheiro em jogo, títulos em jogo, o nosso trabalho, dedicação, os nossos adeptos, que torcem pelo nosso melhor desempenho. Há um lance capital, com influência direta no desenrolar do jogo", apontou."O senhor Rodrigo Correa quis ser o protagonista do jogo, o árbitro tomou uma decisão. Não só expulsou o Patrick, achou que o técnico tinha de ser expulso porque reclamou que o Patrick tinha escorregado. Às vezes todos temos dentro de nós um pouco de arrogância e assumo a minha parte, porque também a tenho. Quando eu arrumo assumo e dou a cara. O árbitro foi ao meu capitão, pediu desculpas, mas ficamos sem 3 pontos. Tivemos de correr muito tempo só com dez. Mas o que não nos mata nos torna mais fortes", finalizou o técnico português.