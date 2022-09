Abel Ferreira doa parte do lucro do seu livro a duas ONG brasileiras

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, doou parte dos lucros adquiridos através da venda do seu livro "Cabeça fria, coração quente" a duas ONG brasileiras: o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Amigos do Bem.Até ao momento, o portal 'UOL' refere que essas vendas - de 67 mil exemplares - ascendem aos 5 milhões de reais, o equivalente a 965 mil euros. No entanto, o técnico terá doado apenas a parcela relativa aos lucros com os direitos de autor.O Instituto Ayrton Senna tem como principal objetivo "promover o potencial transformador das pessoas por meio do desenvolvimento integral de estudantes e educadores", tal como se pode ler no site da organização. Refira-se que Abel Ferreira já frisou, em várias ocasiões, ser um admirador do antigo piloto brasileiro de Fórmula 1.Por sua vez, o Instituto Amigos do Bem "promove a transformação de milhares de vidas através de projetos contínuos" de, entre outros, "educação e saúde".O livro "Cabeça fria, coração quente", recorde-se, foi lançado a 8 de março deste ano.